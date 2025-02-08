خمس سيدات بحكومة لبنان الجديدة.. من هن

وحسب الرئاسة اللبنانية، في بيان صادر عنها عبر منصة "إكس"، فإن الحكومة الجديدة تضم 24 وزيرًا، وقد دُعي مجلس الوزراء
إلى أول جلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير الساعة 11 قبل الظهر (بالتوقيت المحلي) في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.
وشهدت الحكومة تعيين خمس سيدات في مناصب وزارية مهمة، وهن شخصيات أكاديمية وعلمية بارزة:
تمارا الزين (وزيرة البيئة): عالمة كيمياء فيزيائية وأمينة عام المجلس
الوطني للبحوث العلمية، حائزة على جوائز دولية، وقادت أبحاثًا حول البيئة والصحة العامة.
نورا
بيرقداريان (وزيرة الشباب والرياضة): أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، عضو في المجلس
الاقتصادي والاجتماعي، ورئيسة لجنة
العلوم والتكنولوجيا.
ريما كرامي (وزيرة التربية): خبيرة في الإدارة التربوية، تحمل دكتوراه من جامعة بورتلاند، وشاركت في مشاريع إصلاح التعليم في لبنان
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حنين السيد (وزيرة الشؤون الاجتماعية): خبيرة في التنمية بالبنك الدولي، أدارت برامج الاستجابة للأزمات، وتحمل شهادات من ستانفورد وكولومبيا.
لورا لحود (وزيرة السياحة): رئيسة مهرجان البستان للموسيقى الكلاسيكية، تنتمي إلى عائلة سياسية بارزة، ولها دور في تعزيز السياحة الثقافية.
يعكس هذا التشكيل الحكومي توجهًا نحو تمكين المرأة والاستفادة من كفاءاتها في مجالات حيوية لبناء مستقبل لبنان
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وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري
وزير الدفاع: ميشال منسى
وزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّي
وزير الاتصالات: شارل الحاج
وزير الطاقة والمياه: جوزيف صدي
وزير الداخلية: أحمد الحجار
وزير العدل: عادل نصار
وزير المالية: ياسين جابر
وزير الصحة
العامة: ركان ناصر الدين
وزير الثقافة: غسان سلامة
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري
وزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساط
وزير الزراعة: نزار هاني
وزير الإعلام: بول مرقص
وزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامني
وزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)
وزير العمل: محمد حيدر
وزير التنمية الإدارية: فادي مكي
وجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في لبنان
حيث وزّعت المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.