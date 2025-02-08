خمس سيدات بحكومة لبنان الجديدة.. من هن

وحسب الرئاسة اللبنانية، في بيان صادر عنها عبر منصة "إكس"، فإن الحكومة الجديدة تضم 24 وزيرًا، وقد دُعي إلى أول جلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير الساعة 11 قبل الظهر (بالتوقيت المحلي) في قصر بعبدا، يسبقها التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة.وشهدت الحكومة تعيين خمس سيدات في مناصب وزارية مهمة، وهن شخصيات أكاديمية وعلمية بارزة:تمارا الزين (وزيرة البيئة): عالمة كيمياء فيزيائية وأمينة عام الوطني للبحوث العلمية، حائزة على جوائز دولية، وقادت أبحاثًا حول البيئة والصحة العامة.بيرقداريان (وزيرة الشباب والرياضة): أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، عضو في الاقتصادي والاجتماعي، ورئيسة العلوم والتكنولوجيا.ريما كرامي (وزيرة التربية): خبيرة في الإدارة التربوية، تحمل دكتوراه من جامعة بورتلاند، وشاركت في مشاريع إصلاح التعليم في .حنين السيد (وزيرة الشؤون الاجتماعية): خبيرة في التنمية بالبنك الدولي، أدارت برامج الاستجابة للأزمات، وتحمل شهادات من ستانفورد وكولومبيا.لورا لحود (وزيرة السياحة): رئيسة مهرجان البستان للموسيقى الكلاسيكية، تنتمي إلى عائلة سياسية بارزة، ولها دور في تعزيز السياحة الثقافية.يعكس هذا التشكيل الحكومي توجهًا نحو تمكين المرأة والاستفادة من كفاءاتها في مجالات حيوية لبناء مستقبل .وجاء تشكيل الحكومة الجديدة كالتالي:نائب رئيس الحكومة: طارق متريوزير الدفاع: ميشال منسىوزير الخارجية والمغتربين: يوسف رجّيوزير الاتصالات: شارل الحاجوزير الطاقة والمياه: جوزيف صديوزير الداخلية: أحمد الحجاروزير العدل: عادل نصاروزير المالية: ياسين جابروزير العامة: ركان ناصر الدينوزير الثقافة: غسان سلامةوزير الصناعة: جو عيسى الخوريوزير الاقتصاد والتجارة: عامر البساطوزير الزراعة: نزار هانيوزير الإعلام: بول مرقصوزير الأشغال العامة والنقل: فايز رسامنيوزير المهجرين: كمال شحادة (وزير دولة لشؤون التكنولوجيا)وزير العمل: محمد حيدروزير التنمية الإدارية: فادي مكيوجاء تشكيل الحكومة بعد محادثات استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع مع الأحزاب السياسية في حيث وزّعت المناصب الحكومية بنظام المحاصصة.