انخفاض العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى

وبدأ أسبوع الأعمال في اليوم السبت، حيث تم تداول الأمريكي بسعر قياسي بلغ 890 ألف ريال، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن تاجرين محليين اثنين.وقال المرشد الأعلى علي خامنئي، أمس الجمعة، إن الانخراط في مفاوضات جديدة مع لن يكون "حكيما أو ذكيا أو مشرفا"، مضيفا أنه "لا ينبغي التفاوض مع حكومة مثل الحكومة الأمريكية".واستشهد خامنئي بفشل الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، الذي ألغاه الرئيس الأمريكي دونالد خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات القاسية، وكان الاتفاق يقتصر على الأنشطة النووية مقابل تخفيف القيود الاقتصادية.وانخفض الإيراني بنسبة تقارب 11% خلال الشهر الماضي، وعلى الرغم من أن سوق الصرف الأجنبي في أكثر مرونة تجاه التطورات الدبلوماسية والجيوسياسية، إلا أن العملة تظل عرضة للضغوط الاقتصادية بشدة.