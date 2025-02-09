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السعودية ترد على مقترح "تهجير الفلسطينيين".. وتحديد الطريق الوحيد للحل
دوليات
2025-02-09 | 00:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,819 مشاهدة
السومرية
نيوز-دوليات
هاجمت
السعودية
عبر وزارة الخارجية، اليوم الاحد، تصريحات رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير شعب غزة، معتبرة ان "العقلية المتطرفة" لاتستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعبها ولا يمكن طردهم متى ما شاء "الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وقالت
وزارة الخارجية
السعودية
في بيان نقلته وكالة الانباء
السعودية
الرسمية، ان "المملكة العربية
السعودية
تثمن ما أعلنته
الدول
الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى
الدول
العربية والإسلامية".
وأضافت: "وفي هذا الصدد؛ تؤكد المملكة رفضها
القاطع
لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي".
واشارت إلى أن "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية".
وأكدت أن |الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وبينت أن "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها
الدول
العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".
وشددت على أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".
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