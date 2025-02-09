ترامب: لن أُرحّل الامير هاري.. تكفيه مشاكله مع زوجته "الفظيعة"

وعندما سؤل عن الموضوع، قال الرئيس الأميركي إنه سيترك هاري في الولايات المتحدة، لأنه لديه مشاكل كافية مع زوجته "الفظيعة" ميغان ماركل.وقال لصحيفة "نيويورك بوست": "لا أريد فعل ذلك، سأتركه وشأنه، لديه مشاكل كافية مع زوجته"، ووصفها بأنها "فظيعة".وقد أشار الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى هاري بأنه مغلوب على أمره من قبل ميغان ماركل. وقال للصحفيين: "أعتقد أن هاري المسكين يتم قيادته من زوجته".وجاء ذلك بعد أن أثيرت تساؤلات حول كيفية دخول هاري إلى بعد اعترافه بتعاطي في مذكراته Spare.وأطلقت مؤسسة Heritage Foundation، وهي مؤسسة فكرية، دعوى قضائية تطالب الحكومة الأمريكية بالكشف عن سجلات تتعلق تأشيرة هاري لتحديد ما إذا كان قد كشف عن تعاطيه .وتزعم المؤسسة أنه قد يكون قد أخفى استخدامه للمخدرات، وهو ما كان سيؤدي إلى رفض تأشيرته.كما تم تقديم مزاعم بأن الرئيس جو بايدن قد يكون منح هاري معاملة تفضيلية عندما انتقل هو وميغان إلى كاليفورنيا بعد تخليهما عن الواجبات الملكية.وفي أحدث مستجدات المعركة القانونية التي استمرت لمدة عامين، ألمح قاضٍ في إلى إمكانية الإفراج عن بعض الوثائق المغلقة المتعلقة بتقديم طلب تأشيرة دوق ساسيكس.وفي جلسة استماع في واشنطن العاصمة، شدد القاضي على أهمية الشفافية مع احترام الخصوصية، وطلب من وزارة الأمن الداخلي (DHS) مراجعة أي تعديلات ضرورية.ترامب، الذي يمكنه التأثير في الإفراج عن الوثائق بصفته رئيسًا، كان قد حذر في وقت سابق من أن هاري قد يواجه عواقب إذا كذب بشأن تعاطيه في طلب تأشيرته. وفي مذكراته Spare، اعترف هاري باستخدام الكوكايين والماريجوانا والفطر المهلوس، حيث كانت الماريجوانا هي الأكثر فائدة بالنسبة له.وتطلب طلبات تأشيرة من المتقدمين الكشف عن تعاطي المخدرات، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الموافقة.هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا مع ميغان وأطفالهما، عبّر عن رضاه عن حياته في وذكر أنه فكر في التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية. ومع ذلك، حكم القاضي كارل نيكولز في سبتمبر بعدم وجود مصلحة عامة قوية في الكشف عن سجلات هاري الهجرية، على الرغم من أن مؤسسة Heritage Foundation تطالب بإعادة النظر في هذا القرار.