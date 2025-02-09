الجيش اللبناني يكمل انتشاره جنوب الليطاني

وجرى هذا الانتشار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.وبحسب بيان الجيش، "تقوم الوحدات العسكرية حاليًا بتنفيذ أعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل هذه البلدات، ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات المنتشرة حفاظًا على سلامتهم".كما يواصل الجيش الوثيق مع قوة المؤقتة في - اليونيفيل في ما خص الوضع في المناطق الحدودية، وذلك ضمن إطار القرار 1701.