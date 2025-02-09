للمرة الثانية خلال أسابيع.. حبس الكويتية فجر السعيد بتهمة التطاول على العراق

نيوز – دولي

أصدرت النيابة العامة في الكويت قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على .

وجاء هذا الإجراء بعد تقديم سفارة شكوى رسمية إلى الكويتية، التي أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن المتوقع أن تُعرض السعيد أمام تجديد الحبس للنظر في قرار استمرار احتجازها أو إخلاء سبيلها حتى موعد المحاكمة.

وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في كانون الثاني الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة، بتهمة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.

وقد استندت تلك القضية إلى شكوى من وزارة الداخلية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة الموحد لمقاطعة رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.