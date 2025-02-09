قرد يقطع الكهرباء عن احياء كاملة

نيوز – دولي

تسبب قرد في انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في أحياء مختلفة من سريلانكا، عقب دخوله محطة فرعية لتوليد الكهرباء.

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي مع الساعات الأولى من الصباح، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.

وقال وزير الطاقة كومارا جاياكودي للصحفيين "دخل قرد إلى محوّل على شبكتنا ما تسبب في خلل في النظام"، مشيراً إلى أن "الحادثة حصلت في بجنوب العاصمة كولومبو".

وبينما استعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في بعض المناطق، لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع.

وقال الوزير "يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".