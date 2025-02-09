العثور على جثث نحو 50 مهاجرا في دولة عربية

وقالت في بيان إن "أول مقبرة جماعية تضم 19 جثة عثر عليها أول أمس الجمعة في مزرعة بمدينة الكُفرة البلاد"، مضيفة أن السلطات نقلتهم لإجراء عملية تشريح.وقالت جمعية العابرين الخيرية، التي تساعد المهاجرين في شرق وجنوب ليبيا، إن بعضهم قُتلوا بالرصاص على ما يبدو قبل دفنهم في المقبرة.كما تم العثور على مقبرة جماعية أخرى بها ما لا يقل عن 30 جثة في الكفرة بعد مداهمة مركز للاتجار بالبشر، حسبما أفاد محمد الفضيل، رئيس الأمن في الكفرة.وقال إن نحو 70 شخصا دفنوا في المقبرة، وأضاف أن السلطات لا تزال تبحث في المنطقة.وبحسب بيانات الأمم المتحدة، توفي أكثر 3 ألاف مهاجر خلال رحلتهم في قوارب متهالكة في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.