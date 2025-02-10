مصدر لبناني: لا صحة لتفتيش الطائرات العراقية في بيروت "تفتيشا دقيقا"

وكشفت مصدر أمني لـ"النهار" اللبنانية، إن "إجراءات التفتيش التي تخضع لها الطائرات روتينيّة، وبغضّ النظر عن الجهة الآتية منها، سواء أكانت من أم غيره من البلدان".وأشار المصدر، الى أن "التدابير الطبيعية والإجراءات التفتيشية مشابهة لكل الطائرات، ولا صحة للمعلومات عن إجراءات استثنائية للطائرات الآتية من العراق".وكشفت وسائل اعلام لبنانية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن اخضاع الطائرات العراقية القادمة الى لـ"التفتيش"، وذلك على غرار الطائرات القادمة الى لبنان، وذلك في محاولة لمنع وصول المساعدات المالية لصالح حزب الله اللبناني.