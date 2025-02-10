معلومات جديدة عن احداث 7 أكتوبر.. ايران كانت تعلم والعملية خطط لها منذ 2021

نيوز – دولي

كشفت قناة عبرية تفاصيل جديدة تؤكد أن كانت على دراية مسبقة بأحداث 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن التخطيط للهجوم بدأ منذ مايو/أيار 2021، بتنسيق مشترك بين طهران وحركة حماس.

وأفادت قناة "أي نيوز 24" بمعلومة مفاجئة، إذ أوضحت أن تعمدت إخفاء بعض المعلومات المتعلقة بالهجوم عن العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، في مرحلة معينة من التخطيط.

وقدم المحلل المتخصص في العربية باروخ يديد ما وصفه بـالأدلة على وجود رسائل متبادلة بين قادة حماس وحزب الله وطهران، تثبت أن الأطراف الثلاثة كانت متواطئة في سرية تامة حول التحضير لهجوم مشترك ضد .

وأضاف يديد، أن الثلاثي ركّز بشكل خاص على تعزيز قوة حماس عسكريًّا، بهدف تنفيذ الهجوم الذي تم التخطيط له على مدى فترة طويلة.

وبدأت الرسائل المتبادلة بين وحماس في وقت مبكر من مايو/أيار 2021 بعد عملية "حارس الجدار"، حيث كان هناك حديث عن إعادة تأهيل حماس، بأغراض مختلفة منها هذا الهجوم الكبير، وفق التقرير.

وتأتي التفاصيل الجديدة بعد أن نشرت القناة الأسبوع الماضي، أن أُبلغت مسبقًا بالهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من قبل مسؤول كبير في حماس.