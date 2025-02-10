يأخذون منا مليارات الدولارات.. ترامب: يمكن عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن غزة

وقال ترامب، في مقتطف من مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" نُشرت اليوم، انه يمكن عقد اتفاق مع الأردن ومصر بشأن فهم يأخذون منا مليارات الدولارات".وأضاف عند سؤاله عما إذا كان للفلسطينيين الحق في العودة: "لا، لن يفعلوا ذلك، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".إلى ذلك، أوضح أنه "يتحدث بعبارة أخرى، عن بناء مكان دائم لهم، خارج القطاع".وكان أعلن في تصريحات أخرى مساء أمس، على متن الطائرة الرئاسية، أنه ملتزم بشراء وامتلاكها، مشيرا إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك التي قصدها.كما زعم أنه سيحول إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.وسبق للرئيس الأميركي أن تحدث مرارا خلال الأيام الماضية عن الاستيلاء على القطاع ونقل الفلسطينيين منه إلى دول الجوار، منها والأردن، على الرغم من معارضة البلدين.كما اقترح تحويل إلى "ريفييرا الأوسط" حيث يقطنها مواطنون من كافة أنحاء العالم.إلا أن مقترحه المفاجئ هذا أثار انتقادات دولية وعربية، إذ أكدت كافة العربية تمسكها بحق العودة ورفض التهجير، كذلك فعلت الغربية والحليفة لواشنطن، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين.لاسيما أن تهجير سكان يشكل انتهاكا للقوانين الإنسانية والدولية، وخرقا فاضحا لقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين.فيما أيده بطبيعة الحالي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي شدد على أن فكرة جيدة وغير مسبوقة بل تقدم حلاً معقولاً.