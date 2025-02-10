الصين توسع مدخل الذهب امام شركات التأمين.. هذه قيمة الاستثمارت

وهذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخراً.وبحسب تقرير صادر عن (مينشنغ سكيوريتيز)، ستتمكن 10 من كبرى شركات التأمين الصينية، مثل (بي آي سي سي بروبرتي آند كاجوالتي) و(تشاينا لايف إنشورانس)، من استثمار 1% من أصولها في الذهب.وهذا القرار قد يترجم إلى ضخ استثمارات محتملة بقيمة 200 مليار يوان (27.4 مليار دولار) في السوق، مما قد يعزز الطلب على الذهب ويؤدي إلى ارتفاع أسعاره.