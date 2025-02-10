أوكرانيا تعلن إسقاط 61 مسيرة أطلقتها روسيا

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، إسقاط 61 طائرة مسيرة من مناطق عدة خلال الليل.

وأوضحت الأوكرانية في بيان عبر تطبيق تليغرام أن الدفاعات الجوية أسقطت 61 من أصل 83 طائرة مسيرة معادية على الأراضي الأوكرانية الماضية.

وذكر البيان أن القوات شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 83 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريول، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.



وأكد البيان أنه بحلول صباح يوم الاثنين، أسقطت القوات الأوكرانية 61 طائرة مسيرة معادية فوق مناطق كييف وخاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وميكوليف وخيرسون".



وتابع البيان أن 22 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.