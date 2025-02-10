دعوة الى الشرع للمشاركة في القمة العربية

نيوز – دولي

أكدت مصادر دبلوماسية عربية أنه تم توجيه دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في أعمال العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في 27 شباط الجاري.

وقالت المصادر أنه "لا يوجد مانع من مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في أعمال العربية خاصة في ظل حرص القاهرة والقادة على الموقف تجاه التهديدات الإسرائيلية المتزايدة والمنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية".

وأكدت المصادر أن "الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات بين مصر والإدارة السورية الجديدة بعدما نقلت مصر شواغلها الأمنية للإدارة الجديدة بشكل رسمي وعبر التي زارها الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني الأسبوع الماضي تزامنا مع زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي".

ورجحت المصادر الدبلوماسية أن "يتم لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش المشاركة في أعمال العربية الطارئة".

وأعلنت مصر استضافتها لقمة عربية طارئة للقادة والزعماء في 27 شباط الجاري بالقاهرة لبحث التطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية، وذلك بعد الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وقالت الخارجية المصرية إنه تم التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد .

وكان وزير الخارجية أجرى اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتنسيق لعقد العربية الطارئة.

وشهدت الاتصالات تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف والرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية.

كما عكست الاتصالات إجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.