سوريا.. تحديد آخر موعد لتسوية أوضاع "التابعين" للأسد

وجاء في بيان "إلى جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث، نعلمكم بأن المهلة المحددة لإجراء تسوية أوضاعكم تنتهي بتاريخ 20/2/2025، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ".وفي الماضي، افتتحت في دمشق وعدة من المحافظات السورية الأخرى ما سمته "مركز تسوية" لعناصر الجيش السوري الذين خدموا في عهد الرئيس الأسد.وكان من هذه المراكز، تسوية أوضاع العسكريين القانونية مع الحكومة الجديدة، في خطوة وصفت بأنها تسعى إلى إعادة دمج العناصر في وضمان تحقيق العدالة.