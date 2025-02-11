بعد تهديدات ترامب بخطة غزة.. ما موقف الدول العربية؟

وذكرت المصرية في بيان ان، عبد العاطي أكد خلال اجتماعه مع روبيو في واشنطن على أهمية تسريع إعادة غزة بينما يظل الفلسطينيون هناك.ونقل البيان عن عبد العاطي قوله إنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق "السلام العادل المنشود في وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة علي كافة ترابه الوطني".وأصدرت الأميركية بيانا بعد الاجتماع لم يذكر خطة ترامب صراحة، لكنه قال إن روبيو "أكد أهمية الوثيق للتقدم في التخطيط من أجل الحكم والأمن في غزة ما بعد الصراع".كما التقى عبد العاطي في اجتماع منفصل مع المبعوث الأميركي للشرق ستيف ويتكوف وأدلى بتصريحات مماثلة، حسبما ذكرت المصرية.