العراق في ترتيب شفافية دول العالم: ما هي مرتبته؟

وذكرت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها أصدرته اليوم الثلاثاء، أن "مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 يظهر أن الفساد مشكلة خطيرة في كل جزء من العالم، لكن التغيير نحو الأفضل يحدث في العديد من البلدان"، مشيرة إلى أن "مؤشر مدركات الفساد بصنف 180 ومنطقة حول العالم حسب مستويات الفساد في القطاع العام. وتُعطى النتائج على مقياس من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية)".وأضافت أن، حصلت على المرتبة الأولى بأقل دول العالم فسادا وأكثرها شفافية بـ 90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلتا على المركز الثاني بـ 88 نقطة، ثم سنغافورة على المركز الثالث بـ 84 نقطة، وجاءت نيوزلندا التي نزلت مرتبة واحدة بالمرتبة الرابعة بـ 83 نقطة وحلت لوكسمبورج بـ 81 نقطة.ووفقاً للتقرير فإن "العراق حصل على المرتبة الـ 140 عالميا بـ 26 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن العام 2023 ، و بالمرتبة الثامنة بين الدول العربية الأكثر فسادا حيث تقدمت عليه دول هي:الصومال، وسوريا، والسودان واليمن، وليبيا، وارتيريا، ولبنان كأكثر الدول العربية فسادا".وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الـ 68 باكثر دول العالم شفافية، تليها قطر ثانيا، والسعودية ثالثا، وعمان رابعا، والبحرين .وحصلت جنوب السودان، والصومال، وفنزويلا، وسوريا، واليمن على المراتب الأعلى فسادا باحتلالها المراتب الأخيرة بالجدول، حسب التقرير.وتصدر المنظمة تقريرا سنويا حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 13 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي .