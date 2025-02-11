"صخور ترى وتسمع ما يحدث".. ما عثر عليه اللبنانيون في الجنوب

نيوز – دولي

انتشر فيديو، اليوم الثلاثاء، التواصل الاجتماعي يوثق عثور مواطنين لبنانيين في بلدة رب الثلاثين على وأجهزة تنصت زرعها الجيش الإسرائيلي في العديد من أحياء البلدة.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلامية أن "القوات الإسرائيلية نفذت أعمال تجريف وحفر ورفع سواتر عند تلة الحمامص قبالة مستوطنة المطلة في القطاع جنوب لبنان". كما توغلت قوة إسرائيلية بين موقع الراهب وتلة الحدب في عيتا الشعب جنوب .

