السويد.. الحكم بالسجن 12 عاما على امرأة بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد أيزيديات

نيوز – دوليات



حكمت سويدية، اليوم الثلاثاء، على امرأة تبلغ 52 عاما بالسجن 12 سنة بتهمة الإبادة الجماعية، في أول قضية من نوعها بشأن الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" الارهابي ضد الأقلية الأيزيدية.







وقالت إن جرائمها تستحق الحكم عليها بالسجن 16 عاما، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق، تقرر أن تكون العقوبة 12 عاما. وُضعت المرأة، وهي مواطنة سويدية، في السجن بعدما حُكم عليها بالسجن ست سنوات عام 2022 لأنها سمحت بتجنيد ابنها البالغ 12 عاما للقتال مع التنظيم.



وقالت المحكمة، إن قضية الثلاثاء تتعلق بتسعة متضررين، ستة منهم كانوا أطفالا وقت حدوث الجرم.



وأوضحت أن "احتجزتهم وعاملتهم كممتلكات لها من خلال احتجازهم سبايا وعبيدا لمدد تصل إلى خمسة أشهر" تم خلالها تقييد حركتهم، وأجبروا على القيام بالأعمال المنزلية، وتم تصوير بعضهم لتسليمهم إلى آخرين.



وقالت المحكمة: "نظرا إلى أنها شاركت في نقل المتضررين، فهي مسؤولة أيضا عن جعل استمرار سجنهم واستعبادهم ممكنا".



وأكدت أن "نظام الاستعباد الشامل" كان أحد "العناصر الحاسمة" التي نفذها التنظيم في "ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الجسيمة التي تعرض لها الأيزيديون". وقالت في بيان، إن لين اسحق التي حوكمت بتهمة احتجاز وفتيات وأطفال أيزيديين ومعاملتهم كعبيد في في في شتاء وربيع عام 2015، أدينت "بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة"، مشيرة إلى أن أفعالها كانت جزءا من حملة أوسع نطاقا شنها التنظيم المتطرف ضد الأقلية الأيزيدية الناطقة باللغة الكردية، بحسب "فرانس برس".وقالت إن جرائمها تستحق الحكم عليها بالسجن 16 عاما، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحكم السابق، تقرر أن تكون العقوبة 12 عاما. وُضعت المرأة، وهي مواطنة سويدية، في السجن بعدما حُكم عليها بالسجن ست سنوات عام 2022 لأنها سمحت بتجنيد ابنها البالغ 12 عاما للقتال مع التنظيم.وقالت المحكمة، إن قضية الثلاثاء تتعلق بتسعة متضررين، ستة منهم كانوا أطفالا وقت حدوث الجرم.وأوضحت أن "احتجزتهم وعاملتهم كممتلكات لها من خلال احتجازهم سبايا وعبيدا لمدد تصل إلى خمسة أشهر" تم خلالها تقييد حركتهم، وأجبروا على القيام بالأعمال المنزلية، وتم تصوير بعضهم لتسليمهم إلى آخرين.وقالت المحكمة: "نظرا إلى أنها شاركت في نقل المتضررين، فهي مسؤولة أيضا عن جعل استمرار سجنهم واستعبادهم ممكنا".وأكدت أن "نظام الاستعباد الشامل" كان أحد "العناصر الحاسمة" التي نفذها التنظيم في "ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الجسيمة التي تعرض لها الأيزيديون".

وعلى هذا النحو، قالت المحكمة: "إن شاركت تنظيم في نية تدمير مجموعة دينية".

وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى "داعش" في والعراق، معظمهم في عامَي 2013 و2014، وفقا لجهاز الاستخبارات السويدي (سابو).