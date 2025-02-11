الفئران قضمت جسده.. وفاة مأساوية لرجل وحيد

بدأت القصة عندما افتقد أقارب وجيران الرجل رؤيته أو التواصل معه لمدة أسبوع كامل، مما أثار قلقهم ودفعهم إلى إبلاغ السلطات عن عدم قدرتهم على الوصول إليه.وعلى الفور، توجهت فرق الشرطة إلى منزله واقتحمته لتكتشف مشهدًا مأساويًا.وفقًا للفحوصات الطبية الأولية، تبين أن الرجل قد فارق الحياة منذ نحو أسبوع، بينما تعرض جسده للضرر بسبب الفئران التي قضمت أجزاء منه أثناء بقائه وحيدًا في المنزل دون وجود من يكتشف وفاته.ولا تزال الشرطة تحقق في سبب الوفاة قبل الجثمان إلى عائلته لإتمام مراسم الدفن.