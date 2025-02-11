مسؤولة أوكرانية تهاجم ترامب: بلادنا لن تكون روسية

هاجمت مسؤولة أوكرانية، الرئيس الأميركي بسبب تصريحاته المثيرة بأن تصبح أوكرانية يوما ما روسية.

وقالت أولينا تريجوب، زعيمة المدني ومستشارة في وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية: "ترامب لا يفهم الأمر - أوكرانيا ليست شركة فاشلة جاهزة للاستيلاء عليها بشكل معادٍ".

وأضافت "الأوكرانيون شعب فخور وذو روح عالية وسيقاتل حتى النهاية من أجل استقلاله وحق وجوده"، مؤكدة "لن تكون أوكرانيا روسية أبدًا".

وكان قد صرح بأن هناك احتمالا أن تصبح أوكرانيا روسية، وهو الأمر الذي علق عليه الكرملين، الثلاثاء، بأن أجزاء من أوكرانيا أصبحت روسية بالفعل.