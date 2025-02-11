تحذير استخباراتي من حرب روسية في قلب أوروبا

وأفاد جهاز الدنماركي بأن قد تكون مستعدة لحرب واسعة النطاق في أوروبا في غضون 5 سنوات بعد نهاية الحرب في أوكرانيا.وذكر الجهاز في تقرير صدر، الثلاثاء، أنه يعمل على أساس افتراض أن لن تشارك إلى جانب دول في حرب كهذه، على أساس تحليلها الحالي للمخاطر.ورجحت الدنماركية أن يكون لدى القدرة على شن حرب في أوكرانيا في نفس الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد أو أكثر بحلف .وأوضح التقرير أنه إذا انتهى الصراع في أوكرانيا أو تجمد، قد تخصص موارد عسكرية كبيرة ويحتمل أن تشن حربا ضد مجاورة في غضون ستة أشهر.