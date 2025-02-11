بالأرقام.. كشف أعداد الوافدين الفلسطينيين عبر معبر رفح

وقال المصدر، إن "103769 فلسطينيا هو إجمالي أعداد الوافدين من معبر رفح البري حتى اليوم".وأضاف أن "89449 فلسطينيا تم الكشف عليهم بعيادات الحجر الصحي بعد عبورهم معبر رفح البري".وتابع المصدر: "1167 فلسطينيا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية و2676 خرجوا بعد تحسن حالتهم الصحية".كما أشار إلى أن "إجمالي التدخلات الجراحية للفلسطينيين الوافدين عبر معبر رفح حتى اليوم بلغ 2147 حالة".