بيان جديد لحركة حماس بعد تهديدات ترامب

وقالت حماس في بيان، إن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال به"، محملة مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير في تنفيذ الاتفاق، الذي تم برعاية وضمانة وقطر والولايات المتحدة، وشهد عليه الدولي.يأتي ذلك بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم تطلق حماس سراح المحتجزين بحلول السبت.وكانت حماس قد أعلنت الاثنين، تأجيل الإفراج عن الرهائن حتى إشعار آخر، متهمة بعدم الالتزام ببنود الهدنة.في المقابل، وصف الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا القرار بأنه "خرق كامل" للاتفاق، وأمر الجيش برفع حالة الجهوزية القصوى.ويعد تبادل الأسرى والمحتجزين جزءا من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تطبيقه في 19 يناير الماضي بوساطة وقطر والولايات المتحدة، بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب المدمرة على قطاع .وفي سياق متصل، جددت حماس رفضها تصريحات بشأن "تهجير سكان قطاع تحت ذريعة إعادة الإعمار"، معتبرة إياها "عنصرية ودعوة للتطهير العرقي".وأكدت أن "شعب صامد في أرضه وسيُفشل كل محاولات التهجير القسري".