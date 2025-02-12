قبل زيارة السيسي.. توتر سياسي قد يضع مصر في جحيم ترامب

ووفقاً للمصادر، فإن التوتر بين القاهرة وواشنطن دفع إلى دراسة إرجاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة، المقررة في 18 فبراير/شباط الحالي، إلى أجل غير مسمى، بسبب ردود فعل أميركية "شديدة السلبية" تجاه التحفظات المصرية على هذه الخطة.وتابعت مصادر المصرية أنه "تقديراً رسمياً للوضع رفع إلى القيادة السياسية المصرية، خلص إلى أن العلاقات المصرية الأميركية تمر بمرحلة توتر غير مسبوقة منذ ثلاثين عاماً. وبحسب المصادر، فإن دوائر القرار في القاهرة استقبلت ردوداً أميركية "فاترة ومستهجنة" بعد إبلاغ بالمخاوف الأمنية والسياسية من تنفيذ خطة ترامب، التي تتضمن إعادة توطين سكان قطاع غزة في كل من والأردن، بحسب الجديد.وتضيف المصادر أن أحد الأسباب التي فاقمت التوتر بين القاهرة وواشنطن، استخدام ترامب المتكرر لوصف السيسي بـ"الجنرال"، وهو توصيف يعُدّ في القاهرة على أنه يحمل طابعاً استخفافياً بمكانة الرئيس .