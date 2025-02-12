الاعلان عن أول اتصال هاتفي بين بوتين والشرع

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وقال الكرملين إن "بوتين أكد استعداد الدائم للمساعدة في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية لسكانها".

وأشار البيان إلى أن "القادة ناقشوا عدة قضايا ملحة تتعلق بالتعاون العملي في المجالات التجارية والاقتصادية والتعليمية وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار المحادثات الأخيرة في دمشق التي أجراها الوفد المشترك بين الوزارات في دمشق".



وقال البيان: "تمنى النجاح لأحمد الشرع في معالجة المهام التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري، الذي تربطه بروسيا علاقات صداقة وتعاون مفيد متبادل على مر التاريخ".



وأضاف الكرملين: "تم الاتفاق على مواصلة هذا النوع من الاتصالات المفيدة لوضع أجندة واسعة لتطوير الثنائي. وكانت المحادثة الهاتفية بين القائدين بناءة وعملية وثريّة بالمحتوى".



الجدير ذكره أن هذه أول محادثة هاتفية بين وأحمد الشرع، ومع ذلك، فقد سبق للزعيم السوري الجديد أن تواصل مع الممثل الخاص للرئيس في الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.