بعد قطع ترامب للمساعدات.. إغلاق عشرات المراكز الصحية في أفغانستان

وأضاف المسؤولون المحليون أنه "تم إغلاق 15 مستشفى و3 مراكز رعاية صحية صغيرة و17 منشأة طبية متنقلة ومركزين لخدمات الصحية في ولاية غزني ومركزين آخرين للرعاية الصحية في ولاية باميان".وحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء "كانت معظم تلك المنشآت تعمل في مناطق نائية". غير أن المسؤولين المحليين أعلنوا عن جهود لاستئناف العمليات في تلك المراكز.يشار إلى أنه بعد أن عاد إلى البيت الأبيض، قام بتعليق جميع المساعدات الأجنبية، بما في ذلك الدعم المالي لأفغانستان، لمدة ثلاثة أشهر.وأدى القرار إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأفغاني بالفعل، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في قيمة العملة الأفغانية.كما أفاد وزير الاقتصاد في حركة "طالبان" عبد اللطيف نظري، في وقت سابق، بأن تعليق المساعدات الأمريكية أدى إلى إغلاق 50 منظمة إنسانية دولية منتشرة في 28 إقليما بأفغانستان.