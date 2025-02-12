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حافظ بشار الأسد يكشف المستور.. ماذا حصل مع "ليلة عائلة الأسد الأخيرة" بسوريا
دوليات
2025-02-12 | 10:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,111 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
نشرت حسابان يحملان اسم
حافظ
الأسد ابن الرئيس السوري السابق
بشار
الأسد على منصتي "إكس" و"تيلغرام" منشور يتضمن تفاصيل جديدة حول "ليلة نظام الأسد الأخيرة" وسيطرة الفصائل المسلحة على دمشق.
وفي المنشور المطول، أكد الأسد الابن أنه "لم يكن هناك أي خطة، ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق، ناهيك عن سوريا".
وتابع
حافظ
الأسد "على مدى الـ14 عاماً الماضية مرت
سوريا
بظروف لم تكن أقل صعوبةً وخطورةً من التي مرت بها في نهاية تشرين الثاني وبداية كانون الاول الماضيين".
وأضاف: "من أراد الهروب لهرب خلالها، وخاصةً خلال السنوات الأولى عندما كانت دمشق شبه محاصرة وتُقصف يومياً، وكان الإرهابيون على أطرافها، واحتمال وصولهم إلى قلب العاصمة قائماً طوال تلك الفترة".
وأضاف
حافظ
أنه "سافر إلى
موسكو
في 20 تشرين الثاني الماضي من أجل رسالة الدكتوراه التي يُعدّها"، مشيراً إلى أن "والدته أسماء الأسد كانت حينها في موسكو، بعد عملية جراحية أجرتها في نهاية الصيف، وذلك نظراً لمتطلبات العزل المرتبطة بالعلاج، قبل أن يعود إلى دمشق في 1 كانون الاول ليكون مع والده وشقيقه كريم، بينما كانت شقيقته زين في
موسكو
أيضاً".
وحول التطورات التي جرت يومي 7 و8 كانون الاول 2024 مع اقتراب فصائل المعارضة التي قادها الرئيس الحالي أحمد الشرع من دمشق، قال حافظ: "صباح السبت، قدم أخي امتحاناً لمادة الرياضيات في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق، حيث كان يدرس، وكان يحضر نفسه للعودة للدوام في اليوم التالي، وأختي كانت قد حجزت تذكرة للعودة إلى دمشق على متن الخطوط الجوية السورية في اليوم التالي، أي الأحد".
وتابع: "بعد ظهر يوم السبت، انتشرت إشاعات بأننا هربنا خارج البلاد، واتصل بي عدد من الأشخاص للتأكد من وجودنا في دمشق، ونفياً لذلك، ذهبت إلى حديقة النيربين في حي المهاجرين، والتقطت صورةً لي نشرتها في حسابي الشخصي (لم يكن حساباً عاماً، وهو الآن مغلق) في منصة إنستغرام، وبعدها بفترة قليلة تداولت الصورة بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشار
حافظ
إلى أنه "بالرغم من أصوات الرمايات البعيدة، لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف الذي اعتدناه منذ السنوات الأولى للحرب".
وذكر أن "الوضع استمر على هذا الحال، إذ كان الجيش يحضر للدفاع على دمشق، ولم يكن هناك ما يوحي بتدهور الأمور حتى خبر انسحاب الجيش من حمص، الذي كان مفاجئا، كما كان قبله انسحاب الجيش من حماة وحلب وريف إدلب".
وواصل
حافظ
الأسد: "مع ذلك، لم تكن هناك تحضيرات أو أي شيء يوحي بمغادرتنا، إلى أن وصل إلى بيتنا في حي المالكي مسؤول من الجانب الروسي بعد منتصف الليل، أي في صباح الأحد، وطلب انتقال الرئيس إلى اللاذقية لبضعة أيام، بسبب خطورة الوضع في دمشق، وإمكانية الإشراف على قيادة المعارك من هناك، باعتبارها كانت لم تزل مستمرة على جبهتي الساحل وسهل الغاب".
وفيما يتعلق بما قيل حول مغادرة الأسد من دون إبلاغ أقاربه الذين كانوا موجودين في دمشق، لفت حافظ، إلى أنه هو "من قام بالاتصال بأبناء عمتي أكثر من مرة حالما عرفنا بانتقالنا، وعلمنا من العاملين في منزلهم إنهم غادروه إلى وجهة غير معروفة".
ذكر بعد ذلك "انطلقنا باتجاه مطار دمشق الدولي، ووصلنا إليه حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والتقينا بعمي ماهر الأسد هناك، حيث كان المطار خالياً من الموظفين بما في ذلك برج المراقبة، ومن ثم انتقلنا على متن طائرة عسكرية روسية إلى اللاذقية، حيث هبطنا في مطار حميميم قبل طلوع الفجر".
ولم يتم التحقق من صحة الحساب، ولكن الناشطة الكندية إيفا بارتليت، والمشهورة بدعم نظام الأسد منذ العام 2011، أكدت على "إكس" إن الحساب يعود لحافظ الصغير، مؤكدة أنها كانت على تواصل معه شخصيا.
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