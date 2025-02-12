اتصال بين الشرع وبوتين.. هل بحثا تسليم الأسد لسوريا؟

نيوز – دولي

نشرت الرئاسة السورية مساء اليوم، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وتبادل الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الآراء بشأن الأوضاع في في مكالمة هاتفية هي الأولى منذ تولي الشرع رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اتصالا هاتفيا من نظيره فلاديمير بوتين، هنأ فيه بوتين سيادة توليه منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية".

وأضاف البيان: "أكد سيادة الرئيس الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح على كل الأطرف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا".

كما تبادل الشرع مع الرئيس وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء الجديدة.

أوضح البيان أن "الرئيس أكد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق".

وأكد الرئيس أيضا وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، موجها "دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة روسيا".

هذا وأكد المبعوث الخاص للرئيس إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات للسوريين.