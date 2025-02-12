ترامب يدعو الى إغلاق وزارة التعليم فوراً

دعا الرئيس الأمريكي ترامب، الى إغلاق فورا، فيما أشار الى أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس في .

وقال في تصريحات صحافية، "من المحتمل أن التقي ببوتين في السعودية، و اللقاء مع في سيضم ولي العهد محمد بن سلمان".

وأضاف إنه لم يلتزم بالذهاب إلى أوكرانيا"، مشيرا الى إنه يريد للحرب أن تنتهي وألا يعود القتال بعد 6 أشهر.

وكشف أن "وزير الخزانة سيذهب إلى أوكرانيا للتأكد من استعادة أموالنا"، مشددا بالقول "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وبشأن آخر، قال الرئيس الأمريكي "يجب إغلاق فورا"، مشيرا الى أن "العالم يستغل وسأوقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة".