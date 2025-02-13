الحكم على "فجر السعيد" بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ

وبحسب جريدة القبس الكويتية، فقد أسندت النيابة العامة الكويتية للسعيد تهم "إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية وأنها أقدمت على نقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها بحكم الحبس،

وكانت النيابة العامة سبق وأن قررت سجن الإعلامية فجر السعيد وإحالتها للسجن المركزي بعد اتهامها بدعوتها للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والإضرار بمصالح البلاد.وأصدرت النيابة العامة في الكويت بوقت سابق، قرارا بحبس الإعلامية فجر السعيد لمدة 21 يوما احتياطيا، وإحالتها إلى السجن المركزي، على خلفية اتهامها بالتطاول على عربية شقيقة.وتُعد هذه الواقعة الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث سبق أن قررت النيابة العامة في يناير/كانون الثاني الماضي حبس السعيد لمدة مماثلة، بتهمة الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد، بحسب ما أفادت صحف كويتية.وقد استندت تلك القضية إلى شكوى من وزارة الداخلية، اتهمت فيها السعيد بمخالفة الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 21 لسنة 1964، الذي يجرّم أي تعامل أو دعوة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.