هل تقتل "سوريا الجديدة" مشروع قطار "بصرة - شلامجة"؟

ويعود المشروع أساسا الى أوائل تسعينيات القرن العشرين، لكن تم إعادة النقاش حوله خلال السنوات القليلة الماضية، فيما الجدل في الأوساط العراقية حول مدى تأثير هذا المشروع على "قتل أهمية ميناء الفاو"، فبينما تقول وزارة النقل العراقية ان المشروع يهدف لنقل الزائرين والأشخاص فقط الى العراق، الا ان الأوساط تتحدث عن ربط سككي يهدف للنقل البشري وكذلك التجاري والوصول الى سوريا ثم البحر المتوسط وأوروبا.لكن وسائل اعلام إيرانية، اشارت الى ان اتفاقية ربط شبكتي السكك الحديدية والسورية في عام 2021 وقعت بين الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والرئيس الإيراني آنذاك حسن روحاني دون أخذ رأي العراق، لكن ربما أصبحت الان اقل ميلاً إلى توسيع شبكتها للسكك الحديدية باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وتحتاج إلى تغيير استراتيجيتها.