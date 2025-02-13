الكرملين يعبر عن اعجابه بموقف ترامب حيال إنهاء الحرب الأوكرانية

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن لدى الجانبين، والأميركي، إرادة سياسية للتوصُّل إلى تسوية، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.وأوضح الكرملين، اليوم، أنه يرغب في تنظيم لقاء مباشر بين الرئيسين “سريعاً”، غداة اتصال هاتفي مطول بين الزعيمين.وصرَّح بيسكوف لصحافيين قائلاً: "ثمة حاجة بالتأكيد لأن يُعقَد الاجتماعُ سريعاً. ثمة أمور كثيرة على الرئيسين البحث فيها".وأجرى وترامب اتصالاً هاتفياً استمرَّ لأكثر من ساعة، أمس (الأربعاء).وأوضح ترامب، في وقت لاحق، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أمر غير عملي، وهو ما كانت تسعى إليه كييف لضمان أمنها في المستقبل.ورداً على سؤال عن دعوة لترامب لزيارة موسكو، قال بيسكوف إنهما تبادلا الدعوات، لكن الاجتماع الثنائي يمضي على مسار مختلف.وأفاد المتحدث: "أكد (اتصال) أمس أن هناك إرادةً سياسيةً لإجراء حوار؛ بحثاً عن تسوية... هناك اتفاق على أنَّه من الممكن الوصول إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض".وتابع يقول: "الإدارة الأميركية السابقة كانت ترى أنه يجب القيام بكل شيء لإبقاء الحرب مستمرة. أما الإدارة الحالية، على حد علمنا، فتتمسك بأنه يجب أن تبذل كل ما في وسعها لوقف الحرب وإحلال السلام".وأضاف: "نحن معجبون أكثر بموقف الإدارة الحالية، ومنفتحون على الحوار".ورداً على سؤال عمّا إذا كانت دول أوروبية ستشارك في محادثات السلام، قال بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك".