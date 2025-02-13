"ترومان" تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر

وأفاد بيان صادر عن القيادة الأمريكية ونشر على موقع بأن "حاملة الطائرات يو ترومان اصطدمت مع السفينة التجارية بيشكتاس-إم، في 12 فبراير الجاري الساعة 11:46 مساء بالتوقيت المحلي، بينما كانت بالقرب من بورسعيد في في المتوسط".ووفقا للبيان، "لا توجد حتى الآن معلومات عن إصابات أو أضرار تلحقت بالسفن"، وأضافت البحرية: "لم تتأثر أنظمة الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة. ويتم الحادث".