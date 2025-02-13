قرر الرئيس الأمريكي ترامب، الخميس، فرض رسوم جمركية على دول عدة.

وقالت وكالة "رويترز"، إن "ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على دول من باب المعاملة بالمثل".

وأضاف "سنعامل ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها بعض على أنها رسوم جمركية"، مشيرا الى أن "تصدير البضائع للولايات المتحدة عبر طرف ثالث لن يكون مقبولا".

وشدد "نريد بيئة عادلة للجميع"، معتبرا أن "الرسوم التي فرضناها عادلة".



وتابع أن "الاتحاد الأوروبي خفض رسومه بنسبة 2.5% وهذا نصر كبير"، مضيفا "بإمكان الأخرى خفض رسومها أو إلغاؤها".