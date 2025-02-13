في لبنان.. منع طائرة إيرانية من الهبوط ومحتجون يقطعون طريقا

منعت السلطات اللبنانية، مساء الخميس، طائرة إيرانية من الهبوط في مطار الحريري الدولي.

ردا على ذلك، عمد محتجون إلى قطع طريق قرب المطار، خصوصا أن على متن الطائرة ركابا لبنانيين.

وأفادت وسائل إعلام دولية، بأن المحتجين قطعوا طريق مطار بالإطارات المشتعلة، وسط حالة غضب واسعة.

كذلك انتشرت مقاطع فيديو التواصل الاجتماعي، تظهر لبنانيين عالقين في مطار بعد رفض مطار استقبال الطائرة القادمة من بإلغاء الإذن الممنوح لها.

جاء هذا بعد ساعات فقط من اتهام الجيش الإسرائيلي، "فيلق القدس" الإيراني و"حزب الله" "باستغلال مطار بيروت⁩ الدولي لتهريب الأموال والأسلحة عبر رحلات مدنية، بحسب الجيش.