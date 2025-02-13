غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية، الجمعة، منطقة الليطاني جنوب .



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "غارات على منطقة الليطاني جنوب لبنان".

الى ذلك، قالت القناة 14 الإسرائيلية، "سلاح الجو يهاجم أهدافا في لبنان".

وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.