"من اجل سلوان موميكا".. حاول حرق القرآن فتلقى الرد المناسب

🚨🚨حاول حرق المصحف فتلقى ضربًا مبرحًا 🥊
رجل يتلقى ضربات وركلات من قبل مسنّ أسقطه أرضًا بعد أن أقدم على حرق نسخة من القرآن أمام مقر السفارة التركية في لندن pic.twitter.com/n6TbXh717f
— بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) February 13, 2025
🚨🚨حاول حرق المصحف فتلقى ضربًا مبرحًا 🥊
رجل يتلقى ضربات وركلات من قبل مسنّ أسقطه أرضًا بعد أن أقدم على حرق نسخة من القرآن أمام مقر السفارة التركية في لندن pic.twitter.com/n6TbXh717f
Londra'da Türk konsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim yakan kişinin etkisiz hale getirildiği yeni görüntüler pic.twitter.com/O7UbyVm1jS
— Diriliş Postası (@dirilispostasi) February 14, 2025
Londra'da Türk konsolosluğu önünde Kuran-ı Kerim yakan kişinin etkisiz hale getirildiği yeni görüntüler pic.twitter.com/O7UbyVm1jS