من هو منفذ عملية الدهس في ميونيخ؟

نيوز – دولي

بينما لا تزال التحقيقات جارية في عملية الدهس المفجعة التي شهدتها مدينة ميونيخ الألمانية مساء أمس الخميس، تشكفت معلومات وتفاصيل جديدة حول الواقعة ومنفذها.

وتبين أن المهاجم الأفغاني، البالغ من العمر 24 عاماً، لاعب أجسام، يدعى فرهاد .

وأظهر تتبع لحساب الشاب المولود في كابول عام 2001، على تيك توك وانستغرام، قبل إغلاقهما، آخر صور نشرها قبل الحادث.

إذ نشر فرهاد الذي أصاب ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال مظاهرة في ميونيخ حيث يقطن، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، لا يزال في حالة حرجة، صورة له وقد بدا واقفا مبتسما، بمنكبيه العريضين، قرب سيارة الميني كوبر التي دهس بها الحشد.

وكما تبين أنه كان يعمل لدى شركة أمنية، ويشارك بمسابقات الأجسام في أوقات فراغه.

وأظهرت حساباته التواصل حيث يتابعه أكثر من 100 ألف على تيك توك وانستغرام، صورا لرحلته في عالم اللياقة.

وأعلنت السلطات الألمانية أمس أن الشاب طلب اللجوء، ورفض طلبه، وكان معروفًا من قبل الشرطة المحلية بتهم المخدرات والسرقة.

فيما بينت بعض "المؤشرات" إمكانية وجود خلفية متطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.

وأوضح وزير الداخلية يواكيم هيرمان أن فرهاد قدم طلب لجوء عندما وصل إلى ألمانيا عام 2016، لكنه رفض، إلا أنه سمح له بالبقاء مؤقتاً في البلاد.

وحصل على ما يسمى "تصريح التسامح من المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين"، ما أدى إلى تعليق ترحيله حتى 2023. فيما حصل على تصريح إقامة وعمل لاحقا حتى نيسان 2025.