شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا

نيوز – دولي

ذكرت صحيفة Sözcü التركية، أن طائرة ركاب كانت متجهة من أنطاليا إلى أستانا هبطت اضطراريا في مدينة أرضوم بسبب شجار بين المسافرين.

وجاء في منشور للصحيفة :"في الدقائق الأولى من الرحلة، حدث خلاف بين زوجين أوكرانيين وسيدتين كازاخستانيتين، على متن طائرة أقلعت من أنطاليا إلى أستانا عاصمة كازاخستان. وتطور الخلاف إلى شجار بالرغم من محاولات المضيفات لحل المشكلة، الأمر الذي اضطر طاقم الطائرة للهبوط بها بشكل اضطراري في مدينة أرضوم التركية".

وبعد هبوط الطائرة قام الأمن في مطار أرضوم بتوقيف المتشاجرين واقتادوهم إلى لأخذ أقوالهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الركاب الأربعة الذين تم توقيفهم خضعوا لفحوصات طبية في مستشفى مدينة أرضروم ومستشفى جامعة للأبحاث قبل توقيفهم، وفي تقرر الإبقاء عليهم في أرضوم لضمان سلامة ركاب الطائرة الآخرين، ويجري أسباب الحادثة".

ونوهت الصحيفة إلى أن الطائرة توقفت لمدة ساعة تقريبا في مطار أرضوم بعد هبوطها، ومن ثم أقلعت وواصلت رحلتها إلى أستانا.