شاب يقتل طفلة طعناً بسبب لعبة "فورتنايت".. هذه التفاصيل

وفي التفاصيل تبين أن جريمة مقتل الطفلة لويز لاسال (11 عامًا) وراءها شاب يبلغ من العمر 23 عامًا.ووفقًا للادعاء العام، فقد الشاب أوين إل أعصابه بعد جدال حاد مع لاعب آخر أثناء اللعبة، وخرج من منزله غاضبًا بحثًا عن وسيلة للتنفيس عن غضبه، ليصادف الصغيرة في طريقه.وكانت لويز تحمل هاتفًا مربوطًا بحبل حول رقبتها، مما دفع الجاني لمهاجمتها بهدف السرقة. عندما حاولت الدفاع عن نفسها، انهال عليها طعنًا عدة .وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أن الطفلة تعرضت لأكثر من عشر طعنات في مناطق حيوية، وتم العثور على جثتها في غابة لونجومو جنوب .وأظهرت كاميرات المراقبة لقطات للمتهم وهو يتبع قبل تنفيذ الجريمة.وألقت الشرطة القبض على أوين إل بعد تحليل الأدلة، وتم التحقيق مع صديقته ووالديه، إلا أنه تم الإفراج عنهم لاحقًا.وأفادت شقيقة المتهم بأن الجاني كان معروفًا بعنفه ونوبات غضبه المتكررة، مؤكدة أنها أبلغت الشرطة سابقًا عن سلوكياته العدوانية.وأثارت الجريمة غضبًا عارمًا في فرنسا، حيث وصف وزير الداخلية الحادث بأنه "مأساة تهز المجتمع".وأعربت السلطات المحلية عن تعازيها لعائلة الطفلة، مؤكدة التزامها بكشف ملابسات القضية وتقديم الجاني للعدالة.