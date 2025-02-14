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حزب الله وحركة امل: الاعتداء على اليونيفل اعتداء على جنوب لبنان
دوليات
اكد حزب الله وحركة أمل، اليوم الجمعة، ان الاعتداء على اليونيفل اعتداء على جنوب لبنان وقطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي.
2025-02-14 | 15:51
2025-02-14T15:51:25+00:00
Alsumaria Tv
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حزب الله وحركة امل: الاعتداء على اليونيفل اعتداء على جنوب لبنان
المصدر:
رويترز
3,258 مشاهدة
اكد
حزب الله
وحركة أمل، اليوم الجمعة، ان الاعتداء على اليونيفل اعتداء على جنوب
لبنان
وقطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم
الأهلي
.
وقال حزب اله وحركة امل في بيانات لهما ان " الاعتداء على اليونيفل اعتداء على جنوب
لبنان
وقطع الطرقات في أي مكان كان هو طعنة للسلم الأهلي".
فيما نقلت وكالة ويترز عن مصدر لبناني، "إصابة فرد من قوات حفظ السلام بعد إضرام مؤيدين لحزب الله النار في سيارة تابعة للأمم المتحدة قرب مطار بيروت".
فيما اصدر الجيش اللبناني تحذيرا للمواطنين "من مواصلة التعديات وأعمال الشغب في عدة مناطق ولا سيما محيط مطار
رفيق
الحريري
الدولي".
- واضاف: "مواصلة التعديات وأعمال الشغب من شأنها خلق توتر داخلي لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".
وأشار الجيش اللبناني الى: "وحداتنا مستمرة في تنفيذ مهمات حفظ الأمن وسنعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم
الأهلي
وتوقيف المخلين بالأمن".
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