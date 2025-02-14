ترامب: "سأتخذ موقفا صارما بشأن غزة"

وقال إن على حركة حماس إطلاق سراح "جميع الأسرى"، لكنه لم يفسر قصده بـ"الموقف الصارم"، بحسب "رويترز".أتى هذا التصريح، بعدما أعلنت الجمعة أنّها تسلّمت أسماء الأسرى الاسرائيليين الثلاثة الذين سيُفرج عنهم السبت من قطاع وهم مزدوجو الجنسية، وذلك بحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار بعدما خيّم جو من الشك خلال أيام بشأن استمرار الهدنة.وأكدت كتائب عزالدين القسام، العسكري لحماس، عبر تطبيق تيلغرام أنّه سيتم الإفراج عن الرهائن وأحدهم محتجز لدى حركة الجهاد، ضمن سادس عملية تبادل مع سجناء فلسطينيين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين اسرائيل وحماس الذي بدأ تطبيقه في 19 كانون الثاني/يناير.وكان توعّد الحركة الفلسطينية بـ"الجحيم" ما لم تفرج بحلول السبت عن "جميع الأسرى" الذين ما زالت تحتجزهم في قطاع .ورددت تلك التهديدات الأربعاء وقالت إنها ستشن "حربا جديدة" في تتيح تنفيذ خطة لإخلاء القطاع الفلسطيني من سكانه إذا لم تفرج حماس عن الرهائن بحلول السبت.وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19يناير وتمتد مرحلته الأولى 42 يوما، يُفترض تنفيذ الدفعة السادسة لتبادل الأسرى غداً السبت.وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في بحلول بداية مارس، في مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون . تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.