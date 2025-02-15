منع صحفيي "أسيوشيتد برس" من مرافقة ترامب

نيوز – دولي

استبعدت إدارة البيت الأبيض مراسلي وكالة "أسوشيتد برس" من مرافقة الرئيس وتغطية إحدى فعالياته الرسمية.

ووفقا لجدول زيارة المعلن عنه يوم السبت، سيُرافق الرئيس خلال هذه الرحلة وكالتا أنباء فقط، هما رويترز وبلومبيرغ. بالإضافة إلى ذلك، ستُرافقه شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، وصحيفة نيويورك بوست المطبوعة، وهيئة الإذاعة (بي بي سي).

وفي وقت سابق، اتهمت وكالة أسوشيتد برس إدارة بانتهاك الأمريكي، وذلك بعد قرار الإدارة تقييد وصول صحفيي الوكالة إلى البيت الأبيض والطائرة الرئاسية. وجاء هذا القرار بعد رفض الوكالة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أمريكا".

كما أدانت جمعية مراسلي البيت الأبيض بشدة قرار إدارة منع وكالة أسوشيتد برس من حضور مؤتمر صحفي مع الهندي ناريندرا . ووصفت الجمعية هذا القرار بأنه "تصعيد غير مقبول" وانتهاك لحرية الصحافة، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا هيل.

وتعرضت وكالة أسوشيتد برس لانتقادات متكررة من قبل الملياردير إيلون ماسك، رئيس إدارة الكفاءة الحكومية حيث سخر ماسك مؤخرا من الوكالة بعد أن أشارت إلى أنها تلقت أكثر من 52 مليون دولار من الميزانية الأمريكية.

كما وصفها في وقت سابق بأنها "آلة دعاية يسارية متطرفة".