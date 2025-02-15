حماس تهاجم نتنياهو ببيان غاضب بشأن تسليم الأسرى

وقال الناطق باسم حركة حماس، القانوع أن "الحركة لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".وأضاف أن "لا بدائل أمام للإفراج عن باقي المحتجزين إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، متهما الإسرائيلي نتنياهو بالمماطلة ومحاولة التهرب من استحقاقات اتفاق لإنقاذ نفسه.وقال إن "اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة نتنياهو كما طوفان الأقصى، ومماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق لإنقاذ نفسه وحكومته ولن نسمح بإفشال الاتفاق".وبين إلى حماس "تنتظر البدء بتنفيذ للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لها وضماناتهم لذلك".وأوضح أن "موقف الحركة وجهود الوسطاء أفضت لإلزام الاحتلال والاتصالات مستمرة لمتابعة ذلك واستعداداً لمفاوضات المرحلة الثانية".