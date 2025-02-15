"حرق جثة سلوان موميكا لعدم وجود أحد من عائلته لاستلامها".. ما الحقيقة؟

وتداول مستخدمون على وسائل التواصل منشورات يعرض بعضها صورة ثابتة لموميكا وهو يرفع مصحفا بإحدى يديه بينما يمسك بالأخرى ورقة مطبوعا عليها العلم . وتظهر على الصورة عبارة "السويد تحرق جثة سلوان موميكا لعدم وجود أحد من عائلته لاستلامها".وقال، فيكدال، المتحدث الإعلامي باسم شرطة ستوكهولم، المنوطة بسير التحقيقات في مقتل موميكا، لرويترز إنه "لم يجر دفنه بعد، وإن الشرطة انتهت من فحص الطب الشرعي".وأضاف فيكدال "مصير الجثمان بعد ذلك هو أمر مرتبط بقرار أقارب الميت، وليس بيد الشرطة. وإذا لم يكن هناك أقارب للميت، فإن مسألة دفنه تكون منوطة بمجلس المدينة".وأحرق موميكا (38 عاما) نسخا من المصحف إما في أماكن عامة أو خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعثر عليه مقتولا بالرصاص في منزل ببلدة بالقرب من ستوكهولم بالسويد في 29 يناير 2025.وتوثق الصورة التي تصاحب معظم المنشورات المتداولة على وسائل التواصل المرة التي قام فيها موميكا بإهانة المصحف وتمزيقه دون إحراقه خارج السفارة العراقية في ستوكهولم في يوليو 2023، والتي تلاها طرد لسفير السويد واقتحام محتجين لمقر السفارة في العاصمة العراقية.