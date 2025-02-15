الخطوط الجوية الإيرانية تحدد موعد استئناف الرحلات من مشهد إلى النجف الأشرف

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية "إرنا" اليوم السبت عن الشركة، أن هذه الرحلات الجوية ستجري يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.والرحلة رقم 673 ستغادر في الساعة الـ 17:10 من مطار مشهد إلى النجف، وستكون رحلة العودة في نفس اليوم برقم 672 في الساعة الـ 20:30 بالتوقيت المحلي من مطار إلى مطار "هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.ويعتبر مطار "هاشمي نجاد" الدولي، الذي تبلغ مساحته 540 هكتارا، أكثر المطارات نشاطا في بعد مطار "مهر آباد" في طهران.