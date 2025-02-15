القسام تسلم الرهائن الإسرائيليين للصليب الأحمر

وتم نقل الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن بسيارة استولت عليها "القسام" في السابع من أكتوبر 2023.في غضون ذلك، قال الأسير توربانوف إنه "يجب ألا ننسى بقية الأسرى. يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم".فيما قال الأسير ديكل تشين: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة. يجب إعادة جميع الأسرى إلى منازلهم ولا مزيد من الوقت لديهم".يذكر أنه منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين و"حماس" في 19 يناير الماضي، أجرى الجانبان 5 عمليات لتبادل الأسرى والرهائن.وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في بحلول بداية مارس، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل، فيما تم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا.ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من الهدنة إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب.أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق ستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.