بعد الدفعة السادسة.. كم عدد الأسرى المتبقين لدى حماس؟

وبعد إتمام الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تبقى جميع الاحتمالات المفتوحة بشأن مصير الاسرى المتبقين.وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية ان بعد هذا الإفراج بقي 73 أسيرا في .وافرجت حركة حماس الفلسطينية في وقت سابق من اليوم عن 3 أسرى مقابل إطلاق العديد من الاسرى الفلسطينيين.