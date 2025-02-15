قرش يهاجم سائحة ويتركها بلا يدين.. هذه التفاصيل

كانت البالغة من العمر 55 عامًا تسير في المياه الضحلة يوم الجمعة الماضي عندما حاولت التفاعل مع سمكة القرش والتقاط صورة لها.وذكرت السلطات المحلية أن الهجوم وقع بالقرب من أحد شواطئ البحر الكاريبي، حيث كانت عائلتها قريبة من الموقع.وفي لحظة شجاعة، تدخل زوج محاولًا منع سمكة القرش من إلحاق المزيد من الأذى بها. ومع ذلك، تعرضت لإصابات بالغة وفقدت يديها نتيجة الهجوم.وتُظهر صور التُقطت بعد الحادث تجمع مجموعة من الأشخاص حول على الشاطئ، حيث كانوا يحاولون وقف النزيف باستخدام قطع من القماش.وأشارت الحكومة المحلية إلى أن طول سمكة القرش يقدر بحوالي 6 أقدام، مع عدم تحديد نوعها بعد بشكل دقيق.ومع ذلك، تطرقت تقارير غير مؤكدة إلى احتمالية أن تكون سمكة قرش هي المسؤولة عن الهجوم.ووثّق أحد السياح من قريبة مقطع فيديو يظهر سمكة قرش تتحرك بعنف في المياه الضحلة.